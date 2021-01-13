Пачета очолив останню команду іспанської Ла-Ліги

Фахівець спробує врятувати клуб від вильоту

Джерело - Чемпіон.

Аутсайдер іспанської Ла-Ліги Уеска змінив головного тренера команди.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Новим наставником став Хосе Рохо Мартін, більше відомий в Іспанії як Пачета. Раніше він виводив Ельче в елітний іспанський дивізіон.

OFICIAL | José Rojo Martín 'Pacheta', nuevo entrenador de la SD Huesca.



¡Bienvenido y mucha suerte!



💪🔵🔴#PachetaNoRebla — SD Huesca (@SDHuesca) January 12, 2021

Пачета в Іспанії відомий також тим, що свого часу грав за Ов'єдо та Еспаньйол, за які відіграв 185 матчів.

Раніше, Уеска програла Бетісу.