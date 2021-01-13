Пачета очолив останню команду іспанської Ла-Ліги

Джерело - Чемпіон.
Аутсайдер іспанської Ла-Ліги Уеска змінив головного тренера команди.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
Новим наставником став Хосе Рохо Мартін, більше відомий в Іспанії як Пачета. Раніше він виводив Ельче в елітний іспанський дивізіон.
OFICIAL | José Rojo Martín 'Pacheta', nuevo entrenador de la SD Huesca.— SD Huesca (@SDHuesca) January 12, 2021
¡Bienvenido y mucha suerte!
💪🔵🔴#PachetaNoRebla
Пачета в Іспанії відомий також тим, що свого часу грав за Ов'єдо та Еспаньйол, за які відіграв 185 матчів.
Раніше, Уеска програла Бетісу.