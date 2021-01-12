Різник: Ворскла намагатиметься нав’язати боротьбу Шахтарю та Динамо

Ворскла у другій половині сезону буде намагатися закріпитися у ТОП-3 УПЛ.

Про це розповів голкіпера полтавського клубу Дмитро Різник.

"Тільки Богу відомо. Ми будемо старатись нав’язати боротьбу донецькому Шахтарю і київському Динамо. Наше завдання – це ТОП-3. Впевнений, що ми володіємо достатніми силами, щоб завоювати бодай бронзу в цьому сезоні. Головне, щоб був один спільний колектив на полі, взаємовідносини гравців. Якщо не буде колективу, то не буде команди, яка бореться за високі місця", - розповів Різник.