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Різник: Ворскла намагатиметься нав’язати боротьбу Шахтарю та Динамо

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Дмитро Різник прокоментував завдання команди в УПЛ
Різник: Ворскла намагатиметься нав’язати боротьбу Шахтарю та Динамо
#Ворскла, #Різник, #УПЛ

Джерело - bfootball.com.ua.

Ворскла у другій половині сезону буде намагатися закріпитися у ТОП-3 УПЛ.

Про це розповів голкіпера полтавського клубу Дмитро Різник.

"Тільки Богу відомо. Ми будемо старатись нав’язати боротьбу донецькому Шахтарю і київському Динамо. Наше завдання – це ТОП-3. Впевнений, що ми володіємо достатніми силами, щоб завоювати бодай бронзу в цьому сезоні. Головне, щоб був один спільний колектив на полі, взаємовідносини гравців. Якщо не буде колективу, то не буде команди, яка бореться за високі місця", - розповів Різник.

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