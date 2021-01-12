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В Олександрії вказали на інтерес закордонних клубів до Ковальця

Сьогодні 17:29 537 0
Дмитро Китаєв прокоментував трансфер Кирила Ковальця
В Олександрії вказали на інтерес закордонних клубів до Ковальця
#Олександрія, #Ковалець

Джерело - tribuna.com.

Директор Олександрії Дмитро Китаєв оцінив ймовірність трансферу хавбека команди Кирила Ковальця під час зимового трансферного вікна.

Про це розповів сам функціонер.

"У нас жодної офіційної пропозиції по Ковальцю немає.

Я знаю про зацікавленість, але пропозицій ще не було. Ми даємо інформацію, якщо вона офіційна, ми не розпускаємо чутки. Це ні до чого не призводить, ми не хайпуєм. Є зацікавленість деяких клубів, але ніяких пропозицій не надходило.

Чи цікавляться Ковальцем тільки клуби УПЛ? Є зацікавленість і з-за кордону.

Transfermarkt оцінює Ковальця в 1 млн євро. За скільки Олександрія хотіла б продати гравця? Чим більше - тим краще. Звичайно, хотілося б як мінімум в рамках оцінки Transfermarkt", - розповів Китаєв.

Раніше повідомлялося, що Ковалець може перейти до Дніпра-1.

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