В Олександрії вказали на інтерес закордонних клубів до Ковальця

Директор Олександрії Дмитро Китаєв оцінив ймовірність трансферу хавбека команди Кирила Ковальця під час зимового трансферного вікна.

Про це розповів сам функціонер.

"У нас жодної офіційної пропозиції по Ковальцю немає.

Я знаю про зацікавленість, але пропозицій ще не було. Ми даємо інформацію, якщо вона офіційна, ми не розпускаємо чутки. Це ні до чого не призводить, ми не хайпуєм. Є зацікавленість деяких клубів, але ніяких пропозицій не надходило.

Чи цікавляться Ковальцем тільки клуби УПЛ? Є зацікавленість і з-за кордону.

Transfermarkt оцінює Ковальця в 1 млн євро. За скільки Олександрія хотіла б продати гравця? Чим більше - тим краще. Звичайно, хотілося б як мінімум в рамках оцінки Transfermarkt", - розповів Китаєв.