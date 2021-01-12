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Вербич: Прихід Луческу дав Динамо серйозний поштовх

Сьогодні 16:30 66 0
Беньямін Вербич прокоментував роботу Мірчі Луческу
Вербич: Прихід Луческу дав Динамо серйозний поштовх
#Вербич, #Луческу, #Динамо

Джерело - fcdynamo.kiev.ua.

Вінгер Динамо Беньямін Вербич оцінив прихід у клуб Мірчі Луческу.

Про це розповів сам гравець.

"Перших півроку були нелегкими. Дуже вплинула пандемія коронавірусу. Було дуже важко. Ми довгий час тренувалися індивідуально. Потім повернулися нормальні тренування, але все одно було нелегко набрати форму. Однак ми все ж, хоч і з труднощами, завдання виконали – завершили сезон на другому місці, при цьому здобули Кубок України.

Потім ми провели хороші півроку – виграли Суперкубок, пробилися до Ліги чемпіонів. Прихід Містера дав нам серйозний поштовх, дозволив зробити крок уперед. Луческу нас немовби розбудив, мотивував. І ми спочатку повірили самі в себе, у свої сили, а потім і довели на справі, показали вболівальникам, на що здатні – вийти в групу Ліги чемпіонів і лідирувати в чемпіонаті", - розповів Вербич.

Раніше, стала відома зарплата Луческу у Динамо.

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