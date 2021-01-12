Чемпіон Туреччини орендував захисника Мілана

Джерело - Чемпіон.
Чинний чемпіон Туреччини Істанбул Башакшехір орендував Лео Дуарте з Мілана.
Про це повідомляє пресслужба турецького клубу.
Угода оренди захисника розрахована до літа 2022 року. Також передбачена опція викупу бразильця.
✍️ 🐢 🐢 https://t.co/kne8CqcU5y pic.twitter.com/QqrWwvZPG8— İstanbul Başakşehir (@ibfk2014) January 11, 2021
Мілан викупив контракт Дуарте влітку 2019-го. За півтора року Лео не зміг стати основним футболістом россонері, провівши з того часу дев'ять матчів.
Нагадаємо, Мілан без проблем переміг Торіно в 17 турі Серії А.