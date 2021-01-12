Чемпіон Туреччини орендував захисника Мілана

Піолі Дуарте був не особливо потрібен

Джерело - Чемпіон.

Чинний чемпіон Туреччини Істанбул Башакшехір орендував Лео Дуарте з Мілана.

Про це повідомляє пресслужба турецького клубу.

Угода оренди захисника розрахована до літа 2022 року. Також передбачена опція викупу бразильця.

Мілан викупив контракт Дуарте влітку 2019-го. За півтора року Лео не зміг стати основним футболістом россонері, провівши з того часу дев'ять матчів.

Нагадаємо, Мілан без проблем переміг Торіно в 17 турі Серії А.