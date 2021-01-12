Клуб бажає зберегти веретана

Джерело - Чемпіон.

37-річний нападник Сампдорії Фабіо Квальярелла залишиться в клубі.

Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

Сампдорія незабаром запропонує 37-річному футболістові нову угоду. Контракт буде розрахований до літа 2022 року з зарплатою в 1,2 мільйона євро, що нижче на 30 відсотків. Поточна угода гравця закінчується влітку 2021 року.

La #Sampdoria ha offerto a Fabio #Quagliarella (in scadenza a giugno) il rinnovo annuale con stipendio decurtato del 30% rispetto a quello percepito in questa stagione (€1,2M). #calciomercato — Nicolò Schira (@NicoSchira) January 11, 2021

У цьому сезоні Квальярелла провів 15 матчів в серії А, в яких забив 7 голів.

Раніше, Сампдорія програла Спеції.