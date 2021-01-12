Львів продовжив контракти з Костиком і Ременяком

Два молоді українці залишаються у команді

Джерело - ФК Львів.

Нові угоди зі Львовом підписали 21-річний голкіпер Орест Костик і 20-річний захисник Артур Ременяк.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Подробиці нових угод клуб не афішує.

Нагадаємо, що дебютувавши в першій команді Львова в жовтні минулого року, Костик має у своєму активі вже 9 зіграних поєдинків в УПЛ.

Ременяк також відзначився дебютом в УПЛ в нинішньому сезоні, і всього зіграв в Прем'єр-Лізі два поєдинки.

У січні ПФК Львів попрощався з двома гравцями. Львівський клуб покинули голкіпер Герман Пеньков та півзахисник Ігор Кошман.