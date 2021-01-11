Роналду став рекордсменом по голах в офіційних матчах за всю історію

Джерело - Чемпіон.
Нападник Ювентуса Кріштіану Роналду відзначився черговим голом у матчі 17 туру Серії А проти Сассуоло (3:1).
Це взяття воріт стало для португальця 759-м за клуб і збірну в офіційних матчах.
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За цим показником Роналду зрівнявся з екснападником збірних Австрії та Чехословаччини Йозефом Біцаном (759 голів). Це рекорд світового футболу.
Most official goals scored for club and country in football history:— Squawka Football (@Squawka) January 10, 2021
◉ Josef Bican (759)
◉ Cristiano Ronaldo (759)
◎ Pelé (757)
Cristiano Ronaldo is now level with Josef Bican. pic.twitter.com/LipSM82i4Y
Проте є дані, які стверджують, що Біцан забив 805 голів, ексфорвард збірної Бразилії Ромаріо - 772, Пеле - 767.
Нагадаємо, Роналду забиває 15+ голів у ТОП-5 ліг 15 сезонів поспіль.