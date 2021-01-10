Зідан: Матч з Осасуною потрібно було скасувати, це не футбол

Матч Ла-Ліги Осасуна - Реал (0:0) потрібно було переносити на пізніший термін через погодні умови.

Про це заявив наставник мадридської команди Зінедін Зідан.

"У нас погано виходило, на такому полі ми зробили все, що могли. Це не можна назвати футболом.

Ми навіть не знаємо, коли повернемося назад в Мадрид. Матч потрібно було скасувати, але це вже в минулому. В таких умовах неможливо грати", - сказав Зідан.