Мессі встановив черговий рекорд чемпіонату Іспанії

У поєдинку 18-го туру чемпіонату Іспанії Барселона розгромила Гранаду з рахунком 4:0, а Ліонель Мессі забив уже 11 голів в поточному чемпіонаті, домігшись унікального досягнення.

Про це повідомляє Opta.

Він став першим гравцем в історії, який забив більше 10 голів у 15 сезонах Ла-Ліги поспіль.

10 - @FCBarcelona's Lionel Messi 🇦🇷 has scored 11 goals in @LaLigaEN 2020/21 (two goals against Granada), the only player to score 10+ goals in 15 consecutive seasons in the competition’s history. Extraterrestrial. pic.twitter.com/oMLAvotCAf