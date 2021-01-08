Яремчук у ТОП-30 найкращих гравців чемпіонату Бельгії

Українець отримав три голоси

Український нападник Гента Роман Яремчук посів 21 місце у рейтингу найкращих гравців чемпіонату Бельгії у 2020 році.

Про це повідомляє бельгійське видання HLN.

Яремчук отримав 3 голоси і увійшов в число гравців, які посіли місця з 21-го по 26-е. Результати оголошуються поступово, повний рейтинг буде відомий пізніше.

У першій частині сезону бельгійської першості Яремчук забив 9 голів у 15 матчах, також зробив 3 ассисти.

Нагадаємо, Рома готова заплатити за Яремчука 10-12 мільйонів євро.