Молодий бразильський футболіст помер після зупинки серця на полі

Аполінаріо помер на 25-му році життя

Джерело - Чемпіон.

Бразильський футболіст Алверка Алекс Аполінаріо помер у віці 24 років після зупинки серця.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

На минулих вихідних, 24-річний бразилець, який виступає в третьому дивізіоні Португалії, впав на газон без свідомості на 27-й хвилині матчу проти Уніао.

Медична бригада п'ять хвилин надавала йому допомогу до приїзду машини швидкої допомоги, яка відвезла його в госпіталь

Сьогодні стало відомо, що Аполінаріо помер - зупинка серця привела до смерті мозку.