Молодий бразильський футболіст помер після зупинки серця на полі

Джерело - Чемпіон.
Бразильський футболіст Алверка Алекс Аполінаріо помер у віці 24 років після зупинки серця.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
На минулих вихідних, 24-річний бразилець, який виступає в третьому дивізіоні Португалії, впав на газон без свідомості на 27-й хвилині матчу проти Уніао.
Медична бригада п'ять хвилин надавала йому допомогу до приїзду машини швидкої допомоги, яка відвезла його в госпіталь
Сьогодні стало відомо, що Аполінаріо помер - зупинка серця привела до смерті мозку.
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