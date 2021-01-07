Зоря проведе вісім контрольних матчів на зборі в Туреччині

Відомі перші п'ять суперників луганської команди

Джерело - ФК Зоря.

Стали відомі перші п'ять суперників луганської Зорі на навчально-тренувальному зборі в Туреччині.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Всього луганська команда проведе вісім товариських поєдинків.

12-го січня відбудеться перший товариський поєдинок. Суперник - польський футбольний клуб Ракув, що знаходиться зараз на другому місці польського елітного дивізіону. Від Легії, яка йде першою, команда відстає всього лише на один бал.

15-го січня Зоря проведе другий товариський матч, суперником виступить ще один клуб польської Екстракласи - Пяст з міста Гливиці, який знаходиться на 13-му місці після 14-ти турів.

19-го січня відбудеться третя товариська зустріч. Суперник - сербська Войводина. Після 19-ти турів команда розташувалася на третьому місці, відстаючи від "Партизана" лише на два очки.

20-го Зоря зіграє із сербським Вождовацем, який зараз знаходиться на 10-му місці у сербській Суперлізі.

25-го січня відбудеться ще один товариський матч, суперником виступить представник Північної Македонії - Шкендія. Після 18-ти зіграних турів Шкендія є лідером чемпіонату.

Імена трьох фінальних суперників Зорі стануть відомі пізніше.

Раніше, три гравці Зорі здали позитивні тести на коронавірус.