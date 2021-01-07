Атлетіко сенсаційно вилетів з Кубка Іспанії. Результати матчів

Джерело - Чемпіон.
Відбулося кілька поєдинків 1/32 фіналу Копа дель Рей 2020/21.
Кубок Іспанії
1/32 фіналу, 06 січня
Ла-Нусія – Ельче 0:1
Нумансія – Альмерія 1:2
Португалете – Леванте 1:2
Сокуельямос – Леганес 0:2
Леонес – Гранада 1:2 (д.ч.)
Мутільвера – Бетіс 1:3
Навалькарнеро – Лас-Пальмас 1:0
Харо Депортіво – Райо Вальєкано 1:3
Корнелья – Атлетіко 1:0
Бургос – Еспаньол 0:2
Депортіво – Алавес 0:1
Олот – Осасуна 0:3
Кастельон – Тенеріфе 0:2
Малага – Реал Ов’єдо 1:0 (д.ч.)
Фуенлабрада – Мальорка 2:2 (пен. – 7:6)