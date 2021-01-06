Страсбург знищив Нім, Монако переграв Лор’ян. Результати матчів 18 туру Ліги 1

Джерело - Чемпіон.
У 18-му турі французької Ліги 1 відбулися 5 матчів.
Чемпіонат Франції - Ліга 1
18 тур, 6 січня
Брест - Ніцца 2:0 (2:0)
Голи: 1:0 - 23 Муньє, 2:0 - 28 Монорат
Лор’ян - Монако 2:5 (1:1)
Голи: 0:1 - 9 Дісасі, 1:1 - 31 Моффі, 1:2 - 64 Головін, 2:2 - 67 Гравіллон, 2:3 - 68 Фоланд, 2:4 - 78 Діоп, 2:5 - 89 Маріпан
Мец - Бордо 0:0
Нант - Ренн 0:0
Страсбург - Нім 5:0 (3:0)
Голи: 1:0 - 36 Айорке, 2:0 - 38 Діалло, 3:0 - 45+1 Лала (пен), 4:0 - 52 Айорке, 5:0 - 90 Маджід (пен)
Нагадаємо, Рамос планує перейти у ПСЖ.