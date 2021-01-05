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Калиниченко увійде до тренерського штабу латвійського клубу

Вчора 23:25 503 0
Наставником Риги після відходу Кононова буде Лактіонов
Калиниченко увійде до тренерського штабу латвійського клубу
#Калиниченко, #Рига

Джерело - sport.ua.

Колишні футболісти українських клубів Максим Калиниченко та Александр Філімонов працюватимуть в тренерському штабі клубу Рига з Латвії. 

Про це повідомляє Sport24.ru.

Їх контракти розраховані на два роки.

Посаду головного тренера Риги, що стала вакантною після відходу Олега Кононова, займе Денис Лактіонов, який раніше очолював московську Родіну. 43-річний російський фахівець теж підпише з латвійським клубом дворічний контракт.

Рига виграла чемпіонат Латвії 2020 року, набравши 69 очок у 27 матчах.

Максим Калиниченко грав за Дніпро, Спартак, Таврію, був експертом на ТБ, працював у тренерському штабі клубів Металіст, Полісся, Родіна.

Александр Філімонов відіграв кілька матчів за Динамо у 2001 році. Найбільше відомий завдяки пропущеному голу від Андрія Шевченка у кваліфікації Євро-2000. Працював в тій же Родіні тренером воротарів.

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