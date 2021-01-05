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Павелко: Український досвід показав, наскільки важливий VAR

Сьогодні 19:26 543 0
Президент УАФ - про роботу VAR в Україні
Павелко: Український досвід показав, наскільки важливий VAR
#УАФ, #Павелко

Джерело - УАФ.

Робота по впровадженню VAR в Україні ще не повністю завершена. 

Про це заявив Президент Української асоціації футболу (УАФ) Андрій Павелко.

"Український досвід, а це вже більше року роботи VAR на матчах УПЛ, першої ліги, Кубка і Суперкубка України, довів, наскільки важлива ця система в складних ситуаціях, що виникають на полі.

Закономірно, що ця технологія вже стала невід'ємним атрибутом сучасного футболу. І я дуже радий, що свого часу ми прийняли правильне рішення, і УАФ стала однією з перших національних асоціацій, які почали підготовку до успішного впровадження цієї технології.

Робота по впровадженню VAR в Україні ще не повністю завершена. Але ми вже подолали великий шлях - відповідну підготовку пройшли арбітри та інспектори", - сказав Павелко. 

Раніше, Рух поскаржився на президента Інгульця в УАФ.

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