Павелко: Український досвід показав, наскільки важливий VAR

Робота по впровадженню VAR в Україні ще не повністю завершена.

Про це заявив Президент Української асоціації футболу (УАФ) Андрій Павелко.

"Український досвід, а це вже більше року роботи VAR на матчах УПЛ, першої ліги, Кубка і Суперкубка України, довів, наскільки важлива ця система в складних ситуаціях, що виникають на полі.

Закономірно, що ця технологія вже стала невід'ємним атрибутом сучасного футболу. І я дуже радий, що свого часу ми прийняли правильне рішення, і УАФ стала однією з перших національних асоціацій, які почали підготовку до успішного впровадження цієї технології.

Робота по впровадженню VAR в Україні ще не повністю завершена. Але ми вже подолали великий шлях - відповідну підготовку пройшли арбітри та інспектори", - сказав Павелко.