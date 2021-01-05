Рішення апеляційного комітету УАФ, яким відхилення протест про довічну дискваліфікацію президента Агробізнесу Олега Собуцького, є антиукраїнським.

Про це заявив сам Собуцький.

"Чи вважаю справедливим рішення апеляційного комітету УАФ залишити в силі вашу довічну дискваліфікацію в футболі? Це чиста зрада, підстава. У мене немає слів. Це антиукраїнщини.

Як пояснили, чому таке рішення? Нічого не пояснили. Сказали чекати 21 день, протягом яких прийдуть документи.

- Що далі? Чи буду оскаржувати рішення в CAS? Ніхто цього не залишить так, це однозначно", - сказав Собуцький.