Керівництво Манчестер Юнайтед збільшило суму на трансфери

Джерело - football.ua.
Керівництво клубу задоволене виступами команди в АПЛ і планує виділити більшу суму на трансфери, ніж планувалося спочатку.
Про це повідомляє The Independent.
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Потенційні новачки Манчестер Юнайтед - захисник Баварії Давід Алаба і 19-річний хавбек збірної Еквадору Мойсес Кайседо.
Крім цього, до команди приєднався 18-річний півзахисник Амад Діалло, який перебував в Аталанті на правах оренди.
Раніше повідомлялося, що Манчестер Юнайтед відмовився від трансферу Алаби.