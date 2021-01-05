 Срна: Я не знаю, чи хочу займатися тренерською роботою | Футбол | Champion.com.ua
Мій профіль
Українка претендує на звання найкращої спортсменки в історії Всесвітніх ігор
Вчора 14:15 4251
Верняєва відсторонили від змагань
Сьогодні 11:06 1327
Олексій Михайличенко: Лобановський був людиною слова
Сьогодні 10:03 3404
Клуб Фонсеки може перехопити Абада у Динамо
Вчора 21:53 882
Батько Лопеса: Реванш з Ломаченком - це крок назад
Вчора 20:25 3673
Шевченко може очолити Челсі замість Лемпарда
Вчора 18:24 1685
Батько Лопеса: У Top Rank хотіли, щоб Ломаченко переміг
Вчора 17:40 3693
Гент шукає заміну Яремчуку
Вчора 13:24 2371
Президент Маккабі вимагає зміни умов трансферу Абади у Динамо
Вчора 11:14 1697
Каррі набрав рекордні в кар'єрі 62 очки
Вчора 10:55 713
Блоги
ММА? Майк Тайсон провів спаринг в октогані
ММА? Майк Тайсон провів спаринг в октогані Valeriy Ruchka
Вчора 17:00 587
Українка претендує на звання найкращої спортсменки в історії Всесвітніх ігор
Українка претендує на звання найкращої спортсменки в історії Всесвітніх ігор Valeriy Ruchka
Вчора 14:15 4245
Скандальний боксер зазначив хто поверне Крим Україні
Скандальний боксер зазначив хто поверне Крим Україні Valeriy Ruchka
Вчора 14:00 6077 1
Уже можна вручати премію Пушкаша. Півзахисник Байєра забив феноменальний гол
Уже можна вручати премію Пушкаша. Півзахисник Байєра забив феноменальний гол Valeriy Ruchka
Вчора 13:00 5187
У Португалії гравця врятували реаніматологи. У нього зупинилося серце під час гри
У Португалії гравця врятували реаніматологи. У нього зупинилося серце під час гри Valeriy Ruchka
Вчора 11:28 653
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
14:57 Футбол Остап Маркевич назвав мрію Маріуполя 61
14:44 Гімнастика Тренер збірної України відреагував на відсторонення Верняєва 445
14:20 Футбол Шахтар назвав спаринг-партнерів на перший зимовий збір 610
14:05 Футбол Паст: Десна має закінчити сезон у призовій трійці 280
13:47 Футбол Асистент Луческу розірвав контракт з Динамо 513
13:30 Бокс Ломаченко не отримає чемпіонський бій від WBС 2210
13:15 Футбол Рамос планує перейти у ПСЖ 663
13:00 Футбол Саутгемптон - Ліверпуль 1:0. Огляд матчу 522
12:46 Футбол Срна: Я не знаю, чи хочу займатися тренерською роботою 654
12:31 Бокс Гарсія викликав на бій Девіса 788
12:15 Футбол Клопп: Манчестер Юнайтед за 2 роки пробив більше пенальті, ніж Ліверпуль за 5,5 років 240
11:55 Хокей США U-20 - Фінляндія U-20 4:3. Огляд матчу 771
11:39 Футбол Челсі дасть Лемпарду час на виправлення ситуації 770
11:22 Бокс Джошуа назвав імовірну дату бою з Ф’юрі 1448
11:06 Гімнастика Верняєва відсторонили від змагань 1327
10:55 Футбол Валенсія - Кадіс 1:1. Огляд матчу 740
10:45 Футбол Російський клуб достроково перервав оренду гравця Динамо 989
10:31 Футбол Жадсон готовий допомогти Руху 1862
10:15 Футбол Реал намагається втримати Рамоса 991
10:03 Футбол Олексій Михайличенко: Лобановський був людиною слова 3404
09:59 Хокей Канада U-20 - Росія U-20 5:0. Огляд матчу 1556
09:44 Футбол Ювентус готує трансфер Гомеса 1389
09:29 Футбол Ніцца орендувала таланта Арсенала 1033
09:13 Футбол Клопп: Саутгемптон заслужив перемогу 1283
08:57 Футбол У Барселоні через коронавірус скасували тренування 1119

Срна: Я не знаю, чи хочу займатися тренерською роботою

Сьогодні 12:46 654 0
Даріо Срна прокоментував тренерську діяльність
Срна: Я не знаю, чи хочу займатися тренерською роботою
#Срна, #Шахтар

Джерело - Шахтар.

Директор з футболу Шахтаря Даріо Срна не впевнений у своїй тренерській кар'єрі.

Про це розповів сам функціонер.

"Я не знаю, чи хочу я займатися тренерською роботою.

Я радий, що провів один рік в Італії. Отримав великий досвід, вивчив італійську. Після року в Італії я повернувся в свій клуб. На іншу роботу, іншу посаду. Я знаю футболістів, політику клубу і президента. Я думаю, що мені це допомогло і я з першого дня включився в роботу. У мене не було часу думати про себе та свою кар'єру. У мене зараз інша кар'єра.

Актуально: Палкін: Впевнений, що у майбутньому Срна буде тренером Шахтаря

Я вдячний тренерському штабу. У кожного тренера є свій штаб - своя сім'я. Дуже важко потрапити в цей тренерський штаб, стати частиною цієї сім'ї, щоб вони тобі довіряли. Тому що є 6-7 португальців, приїжджає хорват і він з ними. Але з першого дня я відчув повагу і довіру Каштру. Для мене це було дуже важливо. Вони швидко побачили, що я нормальний хлопець, який хоче допомогти.

Я не міняв свою комунікацію з гравцями. Коли ми грали разом - ми поважали один одного, зараз я також поважаю футболістів Шахтаря. Гравці Шахтаря знають, що я хочу допомогти. Я 15 років був частиною цієї сім'ї, і проти себе, проти клубу і проти гравців я не буду працювати. Я не спілкуюся з гравцями постійно, тому що у тренера є своє бачення, свої помічники. Я багато дивлюся і вчуся. Але якщо у мене є своя думка - я завжди її можу сказати, її приймають нормально. Всі знають, що я можу допомогти", - сказав Срна.

Коментарі ()