Срна: Я не знаю, чи хочу займатися тренерською роботою

Директор з футболу Шахтаря Даріо Срна не впевнений у своїй тренерській кар'єрі.

Про це розповів сам функціонер.

"Я не знаю, чи хочу я займатися тренерською роботою.

Я радий, що провів один рік в Італії. Отримав великий досвід, вивчив італійську. Після року в Італії я повернувся в свій клуб. На іншу роботу, іншу посаду. Я знаю футболістів, політику клубу і президента. Я думаю, що мені це допомогло і я з першого дня включився в роботу. У мене не було часу думати про себе та свою кар'єру. У мене зараз інша кар'єра.

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Я вдячний тренерському штабу. У кожного тренера є свій штаб - своя сім'я. Дуже важко потрапити в цей тренерський штаб, стати частиною цієї сім'ї, щоб вони тобі довіряли. Тому що є 6-7 португальців, приїжджає хорват і він з ними. Але з першого дня я відчув повагу і довіру Каштру. Для мене це було дуже важливо. Вони швидко побачили, що я нормальний хлопець, який хоче допомогти.

Я не міняв свою комунікацію з гравцями. Коли ми грали разом - ми поважали один одного, зараз я також поважаю футболістів Шахтаря. Гравці Шахтаря знають, що я хочу допомогти. Я 15 років був частиною цієї сім'ї, і проти себе, проти клубу і проти гравців я не буду працювати. Я не спілкуюся з гравцями постійно, тому що у тренера є своє бачення, свої помічники. Я багато дивлюся і вчуся. Але якщо у мене є своя думка - я завжди її можу сказати, її приймають нормально. Всі знають, що я можу допомогти", - сказав Срна.