Клопп: Манчестер Юнайтед за 2 роки пробив більше пенальті, ніж Ліверпуль за 5,5 років

Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп після матчу АПЛ з Саутгемптоном висловився на тему 11-метрових.

Про це розповів сам німецький спеціаліст.

"Ми не можемо нічого змінити. Я чув, що Манчестер Юнайтед за два роки пробив більше пенальті, ніж моя команда за п'ять з половиною років. Поняття не маю, чи винен я в цьому і як це могло трапитися.

Але це жодним чином не виправдовує нашу гру. Ми не можемо це змінити і повинні поважати рішення суддів.

Але ми можемо змінити свою гру. На цьому і зосередимося", - сказав Клопп.