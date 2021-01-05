 Клопп: Манчестер Юнайтед за 2 роки пробив більше пенальті, ніж Ліверпуль за 5,5 років | Футбол | Champion.com.ua
Мій профіль
Українка претендує на звання найкращої спортсменки в історії Всесвітніх ігор
Вчора 14:15 4251
Верняєва відсторонили від змагань
Сьогодні 11:06 1326
Олексій Михайличенко: Лобановський був людиною слова
Сьогодні 10:03 3404
Клуб Фонсеки може перехопити Абада у Динамо
Вчора 21:53 882
Батько Лопеса: Реванш з Ломаченком - це крок назад
Вчора 20:25 3673
Шевченко може очолити Челсі замість Лемпарда
Вчора 18:24 1685
Батько Лопеса: У Top Rank хотіли, щоб Ломаченко переміг
Вчора 17:40 3693
Гент шукає заміну Яремчуку
Вчора 13:24 2371
Президент Маккабі вимагає зміни умов трансферу Абади у Динамо
Вчора 11:14 1697
Каррі набрав рекордні в кар'єрі 62 очки
Вчора 10:55 713
Блоги
ММА? Майк Тайсон провів спаринг в октогані
ММА? Майк Тайсон провів спаринг в октогані Valeriy Ruchka
Вчора 17:00 587
Українка претендує на звання найкращої спортсменки в історії Всесвітніх ігор
Українка претендує на звання найкращої спортсменки в історії Всесвітніх ігор Valeriy Ruchka
Вчора 14:15 4245
Скандальний боксер зазначив хто поверне Крим Україні
Скандальний боксер зазначив хто поверне Крим Україні Valeriy Ruchka
Вчора 14:00 6077 1
Уже можна вручати премію Пушкаша. Півзахисник Байєра забив феноменальний гол
Уже можна вручати премію Пушкаша. Півзахисник Байєра забив феноменальний гол Valeriy Ruchka
Вчора 13:00 5187
У Португалії гравця врятували реаніматологи. У нього зупинилося серце під час гри
У Португалії гравця врятували реаніматологи. У нього зупинилося серце під час гри Valeriy Ruchka
Вчора 11:28 653
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
14:57 Футбол Остап Маркевич назвав мрію Маріуполя 60
14:44 Гімнастика Тренер збірної України відреагував на відсторонення Верняєва 444
14:20 Футбол Шахтар назвав спаринг-партнерів на перший зимовий збір 609
14:05 Футбол Паст: Десна має закінчити сезон у призовій трійці 280
13:47 Футбол Асистент Луческу розірвав контракт з Динамо 511
13:30 Бокс Ломаченко не отримає чемпіонський бій від WBС 2208
13:15 Футбол Рамос планує перейти у ПСЖ 663
13:00 Футбол Саутгемптон - Ліверпуль 1:0. Огляд матчу 521
12:46 Футбол Срна: Я не знаю, чи хочу займатися тренерською роботою 652
12:31 Бокс Гарсія викликав на бій Девіса 788
12:15 Футбол Клопп: Манчестер Юнайтед за 2 роки пробив більше пенальті, ніж Ліверпуль за 5,5 років 240
11:55 Хокей США U-20 - Фінляндія U-20 4:3. Огляд матчу 771
11:39 Футбол Челсі дасть Лемпарду час на виправлення ситуації 770
11:22 Бокс Джошуа назвав імовірну дату бою з Ф’юрі 1448
11:06 Гімнастика Верняєва відсторонили від змагань 1326
10:55 Футбол Валенсія - Кадіс 1:1. Огляд матчу 739
10:45 Футбол Російський клуб достроково перервав оренду гравця Динамо 987
10:31 Футбол Жадсон готовий допомогти Руху 1862
10:15 Футбол Реал намагається втримати Рамоса 990
10:03 Футбол Олексій Михайличенко: Лобановський був людиною слова 3404
09:59 Хокей Канада U-20 - Росія U-20 5:0. Огляд матчу 1556
09:44 Футбол Ювентус готує трансфер Гомеса 1388
09:29 Футбол Ніцца орендувала таланта Арсенала 1032
09:13 Футбол Клопп: Саутгемптон заслужив перемогу 1283
08:57 Футбол У Барселоні через коронавірус скасували тренування 1118

Клопп: Манчестер Юнайтед за 2 роки пробив більше пенальті, ніж Ліверпуль за 5,5 років

Сьогодні 12:15 240 0
Юрген Клопп прокоментував ситуацією з одинадцятиметровими в АПЛ
Клопп: Манчестер Юнайтед за 2 роки пробив більше пенальті, ніж Ліверпуль за 5,5 років
#Клопп, #Ліверпуль

Джерело - tribuna.com.

Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп після матчу АПЛ з Саутгемптоном висловився на тему 11-метрових.

Про це розповів сам німецький спеціаліст.

"Ми не можемо нічого змінити. Я чув, що Манчестер Юнайтед за два роки пробив більше пенальті, ніж моя команда за п'ять з половиною років. Поняття не маю, чи винен я в цьому і як це могло трапитися.

Але це жодним чином не виправдовує нашу гру. Ми не можемо це змінити і повинні поважати рішення суддів.

Але ми можемо змінити свою гру. На цьому і зосередимося", - сказав Клопп.

Нагадаємо, Ліверпуль на виїзді програв Саутгемптону у 17 турі АПЛ.

Коментарі ()