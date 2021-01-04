Флетчер увійшов до тренерського штабу Манчестер Юнайтед

Раніше фахівець очолював команду U-16

Колишній футболіст Манчестер Юнайтед Даррен Флетчер повернувся до головної команди.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Експівзахисник, з жовтня очолював команду U-16, увійшов до тренерського штабу основи манкуніанців під керівництвом Уле-Гуннар Сульшера.

Флетчер в якості футболіста захищав кольори Манчестер Юнайтед з 2002 по 2015 рік і провів за клуб понад 200 матчів. З червоними дияволами шотландець чотири рази став чемпіоном Англії, виграв Кубок країни та Лігу чемпіонів, а також завоював ряд інших трофеїв.

Раніше повідомлялося, що Манчестер Юнайтед відмовився від трансферу Алаби.