Де Брейне відхилив пропозицію Манчестер Сіті щодо нового контракту

У переговорах сторін виникли труднощі

Кевін Де Брюйне відхилив пропозицію Манчестер Сіті з приводу продовження контракту.

Про це заявив Het Laatste Nieuws.

Умови, які запропонував клуб, його не влаштовують.

Після цього переговори були поставлені на паузу. Ситуація не подобається Де Брейне, і він може прийняти рішення покинути клуб.

Поточний контракт Де Брейне з Ман Сіті діє до літа 2022 року. У нинішньому сезоні на рахунку 29-річного хавбека 3 голи і 12 асистів в 18 матчах за Манчестер Сіті у всіх турнірах.

Нагадаємо, Зінченко допоміг Манчестер Сіті переграти Челсі у 17 турі АПЛ.