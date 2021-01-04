Колишній тренер Інтера і Роми може очолити збірну Чилі

Спаллетті знайшов несподіваний варіант продовження кар'єри

Італійський фахівець Лучано Спаллетті є одним з головних претендентів на посаду нового головного тренера збірної Чилі.

Про це повідомляє Football Italia.

Сторони вже почали переговори.

Однак відразу ж виникли дві перешкоди: Спаллетті не знає іспанської мови і вимагає занадто високу зарплату.

На посаду головного тренера збірної Чилі Спаллетті може замінити Рейнальдо Руеду. Він очолював команду два роки, після чого перейшов до збірної Колумбії.

Спаллетті знаходиться в статусі безробітного з літа 2019 року, коли він був звільнений з Інтера. При цьому тренер не розірвав контракт з клубом. Угода діє до літа 2021 року.

Раніше, Інтер розгромив Кротоне.