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Колишній тренер Інтера і Роми може очолити збірну Чилі

Сьогодні 16:55 791 0
Спаллетті знайшов несподіваний варіант продовження кар'єри
Колишній тренер Інтера і Роми може очолити збірну Чилі
#Спаллетті, #Чилі

Джерело - sport.ua.

Італійський фахівець Лучано Спаллетті є одним з головних претендентів на посаду нового головного тренера збірної Чилі. 

Про це повідомляє Football Italia.

Сторони вже почали переговори.

Однак відразу ж виникли дві перешкоди: Спаллетті не знає іспанської мови і вимагає занадто високу зарплату.

На посаду головного тренера збірної Чилі Спаллетті може замінити Рейнальдо Руеду. Він очолював команду два роки, після чого перейшов до збірної Колумбії.

Спаллетті знаходиться в статусі безробітного з літа 2019 року, коли він був звільнений з Інтера. При цьому тренер не розірвав контракт з клубом. Угода діє до літа 2021 року.

Раніше, Інтер розгромив Кротоне.

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