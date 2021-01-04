Маркевич: Сподіваюся, що в Лозанні переможе справедливість

УЄФА прийняла несправедливе рішення щодо технічної поразки збірної України у матчі Ліги націй проти Швейцарії.

Про це розповів голова Комітету національних збірних команд УАФ Мирон Маркевич.

"Вердикт Спортивного арбітражного суду в Лозанні може бути на нашу користь? Для мене це взагалі спочатку було незрозуміле рішення. Наша команда знаходилася у Швейцарії, готувалася до матчу й була готова грати, а якомусь лікарю захотілося, щоб поєдинок не відбувся. Я дуже сподіваюся на те, що в Лозанні переможе справедливість", - розповів Маркевич.