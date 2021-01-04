 Маркевич: Сподіваюся, що в Лозанні переможе справедливість | Футбол | Champion.com.ua
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Маркевич: Сподіваюся, що в Лозанні переможе справедливість

Сьогодні 13:16 538 0
Мирон Маркевич прокоментував апеляцію УАФ
Маркевич: Сподіваюся, що в Лозанні переможе справедливість
#УАФ, #Маркевич, #УЄФА

Джерело - uaf.uа.

УЄФА прийняла несправедливе рішення щодо технічної поразки збірної України у матчі Ліги націй проти Швейцарії.

Про це розповів голова Комітету національних збірних команд УАФ Мирон Маркевич.

"Вердикт Спортивного арбітражного суду в Лозанні може бути на нашу користь? Для мене це взагалі спочатку було незрозуміле рішення. Наша команда знаходилася у Швейцарії, готувалася до матчу й була готова грати, а якомусь лікарю захотілося, щоб поєдинок не відбувся. Я дуже сподіваюся на те, що в Лозанні переможе справедливість", - розповів Маркевич.

Нагадаємо, Україні присудили технічну поразку за матч зі Швейцарією.

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