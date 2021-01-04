 Інтернасьйонал не готовий платити Тайсону зарплату Шахтаря | Футбол | Champion.com.ua
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Інтернасьйонал не готовий платити Тайсону зарплату Шахтаря

Сьогодні 12:13 517 0
Бразильський клуб хоче зменшити зарплату Тайсона
Інтернасьйонал не готовий платити Тайсону зарплату Шахтаря
#Тайсон, #Шахтар, #Інтернасьйонал

Джерело - tribuna.com.

Інтернасьйонал продовжує робити спроби підписати півзахисника Шахтаря Тайсона.

Про це повідомляє GZH.

Нове керівництво бразильського клубу провело переговори з агентом 32-річного бразильця Альсьоне Дорнеллес і не готове оформити перехід гравця за всяку ціну.

Актуально: Віцепрезидент Інтернасьйонала: Ми не просунулися у переговорах щодо Тайсона

Футболіст повинен піти на значне зниження зарплати, щоб знову грати за Інтернасьйонал.

Відзначається, що Тайсон заробляє в донецькому клубі 250 тис євро, а бразильський клуб не здатний стільки йому платити.

Раніше повідомлялося, що Тайсон погодив контракт з Інтернасьйоналем.

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