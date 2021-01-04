Інтернасьйонал не готовий платити Тайсону зарплату Шахтаря

Бразильський клуб хоче зменшити зарплату Тайсона

Інтернасьйонал продовжує робити спроби підписати півзахисника Шахтаря Тайсона.

Про це повідомляє GZH.

Нове керівництво бразильського клубу провело переговори з агентом 32-річного бразильця Альсьоне Дорнеллес і не готове оформити перехід гравця за всяку ціну.

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Футболіст повинен піти на значне зниження зарплати, щоб знову грати за Інтернасьйонал.

Відзначається, що Тайсон заробляє в донецькому клубі 250 тис євро, а бразильський клуб не здатний стільки йому платити.

Раніше повідомлялося, що Тайсон погодив контракт з Інтернасьйоналем.