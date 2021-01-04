Інтернасьйонал не готовий платити Тайсону зарплату Шахтаря

Джерело - tribuna.com.
Інтернасьйонал продовжує робити спроби підписати півзахисника Шахтаря Тайсона.
Про це повідомляє GZH.
Нове керівництво бразильського клубу провело переговори з агентом 32-річного бразильця Альсьоне Дорнеллес і не готове оформити перехід гравця за всяку ціну.
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Футболіст повинен піти на значне зниження зарплати, щоб знову грати за Інтернасьйонал.
Відзначається, що Тайсон заробляє в донецькому клубі 250 тис євро, а бразильський клуб не здатний стільки йому платити.
Раніше повідомлялося, що Тайсон погодив контракт з Інтернасьйоналем.