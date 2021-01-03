Футболісти Ювентуса після поразки від Фіорентини (0:3) в матчі 14-го туру італійської Серії А мали продуктивний діалог з тренерським штабом.

Про це заявив наставник команди Андреа Пірло.

"У нас була хороша зустріч, на якій ми поговорили про наші майбутні цілі. Діалог був продуктивним. Більше не хочу бачити таку гру. Останнім часом ми покращилися в багатьох аспектах, але, переконаний, Юве може добиватися більшого.

Які уроки засвоїв? Потрібно оцінювати ситуацію в цілому. Можна легко побачити, як в ЗМІ перетворюєшся з героя в нуль, але я до цього звик, оскільки вже був гравцем на вищому рівні. Нічого нового. Коли відповідаєш за Ювентус, зіштовхуєшся з безліччю труднощів і береш на себе велику відповідальність, але я до цього готовий", - сказав Пірло.