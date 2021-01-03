Лукаку може пропустити найближчі матчі Інтера

Футболіст отримав м'язову травму

Нападник Інтера Ромелу Лукаку отримав пошкодження в матчі 15-го туру чемпіонату Італії проти Кротоне (6:2).

Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

Футболіст відзначився забитим голом на 64-й хвилині, а через 10 хвилин покинув поле через м'язову травму. Футболіст пошкодив квадріцепс правого стегна.

Найближчим часом Лукаку пройде медичне обстеження, яке допоможе оцінити ступінь серйозності отриманого ушкодження. Відзначається, що бельгієць ризикує пропустити найближчі матчі нерадзуррі проти Сампдорії і Роми.

На рахунку 27-річного бельгійця 12 голів і три результативні передачі в 14 матчах цього сезону. Зараз він очолює таблицю бомбардирів Серії А.

Раніше повідомлялося, що Лукаку забив Кротоне і встановив рекорд клубу.