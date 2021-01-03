 Аргентинська футболістка оголосила себе дочкою Марадони | Футбол | Champion.com.ua
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Аргентинська футболістка оголосила себе дочкою Марадони

Сьогодні 16:24 841 0
Можливо, у Дієго Марадони набагато більше спадкоємців, ніж було відомо раніше
Аргентинська футболістка оголосила себе дочкою Марадони
#Марадона

Джерело - sportsberg.com.

Виступаюча в чемпіонаті Аргентини 25-річна футболістка Євгена Лапровіттола заявила, що вона позашлюбна дочка Дієго Армандо Марадони.

Про це повідомляє Daily Mail.

Дівчина подала позов для визнання батьківства. При цьому, як уточнює джерело, Марадону повідомили про бажання Євгенії незадовго до смерті.

Лапровіттола розповіла, що дізналася про знаменитого батька після того як зустрілася з рідною матір'ю. Перш дівчина жила в прийомній сім'ї.

Раніше, Марадона та Пеле у списку найкращих півзахисників у історії за версією France Football.

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