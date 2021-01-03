Палкін: Шахтар займається газоном НСК Оліймпійський

Шахтар доглядає за газоном стадіону НСК Олімпійський.

Про це розповів генеральний директор донецького клубу Сергій Палкін.

"За великим рахунком ми займаємося обробкою і доглядом за полем. У нас були лампи, необхідні для росту газону, ми віддали їх Олімпійському, і вони разом зараз складають комплекс, який допомагає траві рости.

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Підтримку газону в нормальному стані ми взяли на себе, тому що наш агроном - один з найкращих фахівців у Східній Європі. Він знає свою справу і тисячу разів на практиці це показував. Ми йому довіряємо, Олімпійський йому довіряє. Ми витискаємо максимум можливого. Але там проходить багато ігор - збірної, Динамо, Шахтаря, інших клубів чемпіонату України, - тому, природно, поле вимагає серйозного ремонту, навіть, можна сказати, заміни", - сказав Палкін.