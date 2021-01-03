ФІФА тимчасово призупинила дискваліфікацію Тріпп'єра

Джерело - football.ua.
Англійський захисник мадридського Атлетіко Кіран Тріпп'єр потрапив під десятитижневу дискваліфікацію з боку Асоціація футболу Англії в результаті підозри на гру на тоталізаторі під час трансферу з Тоттенгема.
Про це повідомляє пресслжуба ФІФА.
Керівництво іспанської команди відразу зайняло тверду позицію щодо цього питання, вирішивши за всяку ціну опротестувати рішення англійської сторони.
В результаті, під тиском з боку Атлетіко, ФІФА прийняла рішення про тимчасове призупинення даної заборони, поки слідство над гравцем продовжує обростати новими фактами.
До моменту отримання додаткової інформації від сторони обвинувачення, Тріпп'єр зможе брати участь в матчах своєї команди.