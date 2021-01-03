Ювентус запропонував Дибалі контракт до 2025 року

Джерело - sports.ru.
Ювентус незабаром продовжить переговори з Пауло Дибалою по новому контракту.
Про це повідомляє журналіст Ніколо Скіра.
Очікується, що в кінці січня або на початку лютого представники клубу зустрінуться з оточенням футболіста.
Ювентус запропонував аргентинцеві нову угоду терміном до 2025 року з зарплатою 10 млн євро. З урахуванням бонусів вона може вирости до 12 млн євро.
Термін чинного контракту гравця закінчується в червні 2022 року.
Дибала забив 1 м'яч у 8 іграх Серії А цього сезону.
Нагадаємо, Почеттіно хоче підписати у ПСЖ Дибалу.