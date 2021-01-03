Ювентус запропонував Дибалі контракт до 2025 року

Пауло Дибала може продовжити контракт з Ювентусом

Ювентус незабаром продовжить переговори з Пауло Дибалою по новому контракту.

Про це повідомляє журналіст Ніколо Скіра.

Очікується, що в кінці січня або на початку лютого представники клубу зустрінуться з оточенням футболіста.

Ювентус запропонував аргентинцеві нову угоду терміном до 2025 року з зарплатою 10 млн євро. З урахуванням бонусів вона може вирости до 12 млн євро.

Термін чинного контракту гравця закінчується в червні 2022 року.

Дибала забив 1 м'яч у 8 іграх Серії А цього сезону.

Нагадаємо, Почеттіно хоче підписати у ПСЖ Дибалу.