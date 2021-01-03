Куман: Мессі не хоче зараз приймати рішення про своє майбутнє

Форвард Барселони Ліонель Мессі вирішив відкласти рішення про своє майбутнє.

Про це розповів головний тренер іспанського клубу Рональд Куман.

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"Мессі сказав, що не хоче зараз приймати рішення про своє майбутнє. Ми поважаємо його, і Ліонель може взяти стільки часу, скільки йому потрібно.

Я не бачу проблеми в тому, що він не визначився. Мессі завжди працює на благо команди. Він тренувався 31-го грудня і готовий зіграти в неділю", - сказав Куман.