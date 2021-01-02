Нападник Ювентуса має солдіно перевагу перед іншими зірками

Джерело - Чемпіон.

Нападник Ювентуса Кріштіану Роналду є найпопулярнішою людиною світу в соціальній мережі Instagram.

Португалець перший досяг позначки у 250 млн підписників.

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За Роналду в списку найпопулярніших інстаграм-акаунтів йдуть американська співачка Аріана Гранде (214 млн) і актор Дуейн Джонсон (209 млн).

У капітана Барселони Ліонеля Мессі 175 млн підписників у Instagram (8-е місце), у вінгера ПСЖ Неймара - 144 млн (13-е місце).

Також, трансфер Роналду визнаний найкращим в історії АПЛ.