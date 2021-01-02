 Айнтрахт переміг Баєр та інші матчі 14 туру Бундесліги | Футбол | Champion.com.ua
Мій профіль
Почеттіно - головний тренер ПСЖ
Сьогодні 17:24 383
Миколенко і Трубін увійшли у ТОП-50 найкращих молодих гравців 2020 року
Сьогодні 20:24 232
Гарсія - Кемпбелл: онлайн-трансляція титульного бою WBC. LIVE
Сьогодні 19:31 1993
Лаціо має намір придбати Зінченка
Сьогодні 16:09 616
Мессі став найкращим футболістом року, Маліновський потрапив до ТОП-200
Сьогодні 15:09 607
Рафаїлов: Ніхто з лідерів Зорі не хоче продовжувати контракт
Сьогодні 14:09 780
Рома готова заплатити за Яремчука 10-12 мільйонів євро
Сьогодні 13:51 1177
Ярмоленко став найгіршим гравцем Вест Гема у матчі проти Евертона
Сьогодні 08:24 2878 1
Рафаїлов: До керівництва Зорі прийшла команда ліквідаторів
Сьогодні 06:44 3017
Визначився календар Формули-1 на 2021 рік
Вчора 20:29 1834
Блоги
Московський Спартак написав Мессі. Аргентинець відповів коротко і зрозуміло
Московський Спартак написав Мессі. Аргентинець відповів коротко і зрозуміло Valeriy Ruchka
Сьогодні 18:33 2537 1
Легіонер Динамо освідчився українській красуні
Легіонер Динамо освідчився українській красуні Valeriy Ruchka
Сьогодні 16:00 1003
ФІФА привітала Шовковського з Днем народження. Але все переплутала
ФІФА привітала Шовковського з Днем народження. Але все переплутала Valeriy Ruchka
Сьогодні 15:12 545
Шовковському - 46! Найкращі пенальті які "узяв" СаШо
Шовковському - 46! Найкращі пенальті які "узяв" СаШо Valeriy Ruchka
Сьогодні 13:28 3749
З Днем народження, Провідник! Ультрас Динамо вшанували пам'ять Степана Бандери
З Днем народження, Провідник! Ультрас Динамо вшанували пам'ять Степана Бандери Valeriy Ruchka
Сьогодні 11:42 509
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
20:40 Футбол Хацкевич: Динамо на правильному шляху 121
20:24 Футбол Миколенко і Трубін увійшли у ТОП-50 найкращих молодих гравців 2020 року 232
20:13 Футбол Реал має намір підписати Салаха влітку 360
19:53 Футбол Гол Кравця не допоміг Коньяспору перемогти Хатаяспору 306
19:41 Формула 1 Феррарі - найкраща команда за складом пілотів на сезон-2021, - The Race 458
19:31 Пряма трансляція Гарсія - Кемпбелл: онлайн-трансляція титульного бою WBC. LIVE 1993
19:27 Футбол Езіл залишиться в Арсеналі до літа 314
19:11 Футбол Бетіс та Севілья не визначили сильнішого в 17 турі Ла-Ліги 366
18:57 Футбол Крістал Пелес без проблем переміг Шеффілд у 17 турі АПЛ 420
18:43 Бокс Лопес - про Ломаченка: Я взяв серце цього виродка і з'їв його прямо на його очах 377
18:33 Блог Московський Спартак написав Мессі. Аргентинець відповів коротко і зрозуміло 2539 1
18:27 Футбол Айнтрахт переміг Баєр, Боруссія здолала Армінію. Результати 14 туру Бундесліги 441
18:12 Футбол Евертон - Вест Гем 0:1. Огляд матчу 746
17:52 Футбол Мілан контактував з агентом Тете 656
17:40 Бокс Тайсон: У наступному бою буду битися ще краще 811
17:24 Футбол Почеттіно - головний тренер ПСЖ 383
17:10 Футбол Манчестер Юнайтед - Астон Вілла 2:1. Огляд матчу 865
16:55 Футбол Вільярреал мінімально переміг Леванте у 17 турі Ла-Ліги 690
16:41 ММА Менеджер Хабіба: Я ніколи не говорив, що Мак-Грегор поганий боєць 787
16:26 Футбол Тоттенгем розгромив Лідс у 17 турі АПЛ 911
16:09 Футбол Лаціо має намір придбати Зінченка 616
16:00 Блог Легіонер Динамо освідчився українській красуні 1004
15:55 Футбол Реал зробив першу пропозицію щодо Алаби 945
15:40 Футбол Наставник Олександрії озвучив завдання на другу частину сезону 981
15:25 Бокс Повєткін: Допінг я не приймав 1274

Айнтрахт переміг Баєр, Боруссія здолала Армінію. Результати 14 туру Бундесліги

Сьогодні 18:27 441 0
Аугсбург здолав Кельн
Айнтрахт переміг Баєр, Боруссія здолала Армінію. Результати 14 туру Бундесліги
#Бундесліга

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 2 січня, відбулися матчі 14 туру німецької Бундесліги.

Чемпіонат Німеччини - Бундесліга
14 тур, 2 січня

Айнтрахт - Баєр 2:1 (1:1)

Голи: 0:1 - 10 Амірі, 1:1 - 22 Юнес, 2:1 - 54 автогол Тапсоба

Армінія - Боруссія М 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 - 58 Емболо

Аугсбург - Кельн 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 - 77 Яго

Вердер - Уніон Берлін 0:2 (0:2)

Голи: 0:1 - 12 Бекер, 0:2 - 28 Авонії

Гоффенгайм - Фрайбург 1:3 (0:3)

Голи: 0:1 - 7 Сантамарія, 0:2 - 34 Гріфо, 0:3 - 42 автогол Касім, 1:3 - 58 Бебу

Нагадаємо, Тоттенгем зацікавився лідером Вольфсбурга.

Коментарі ()