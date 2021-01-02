Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 2 січня, відбулися матчі 14 туру німецької Бундесліги.
Чемпіонат Німеччини - Бундесліга
14 тур, 2 січня
Айнтрахт - Баєр 2:1 (1:1)
Голи: 0:1 - 10 Амірі, 1:1 - 22 Юнес, 2:1 - 54 автогол Тапсоба
Армінія - Боруссія М 0:1 (0:0)
Гол: 0:1 - 58 Емболо
Аугсбург - Кельн 0:1 (0:0)
Гол: 0:1 - 77 Яго
Вердер - Уніон Берлін 0:2 (0:2)
Голи: 0:1 - 12 Бекер, 0:2 - 28 Авонії
Гоффенгайм - Фрайбург 1:3 (0:3)
Голи: 0:1 - 7 Сантамарія, 0:2 - 34 Гріфо, 0:3 - 42 автогол Касім, 1:3 - 58 Бебу
Нагадаємо, Тоттенгем зацікавився лідером Вольфсбурга.