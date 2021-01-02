 Мессі став найкращим футболістом року, Маліновський потрапив до ТОП-200 | Футбол | Champion.com.ua
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Мессі став найкращим футболістом року, Маліновський потрапив до ТОП-200

Сьогодні 15:09 425 0
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Мессі став найкращим футболістом року, Маліновський потрапив до ТОП-200
#Мессі, #Маліновський

Джерело - Чемпіон.

Лідер Барселони Ліонель Мессі став найкращим футболістом 2020-го року.

Про це повідомляє Sky Sports.

Аргентинський гравець випередив Роберта Левандовського і Кріштіану Роналду, які посіли друге і третє місце відповідно.

Серед українських гравців найкращим став півзахисник Аталанти Руслан Малиновський, який зайняв 111-ю позицію. Футболіст Манчестер Сіті Олександр Зінченко посів 1582 місце, вінгер Вест Гема Андрій Ярмоленко - 1721, а нападник Гента Роман Яремчук - +2671.

Портал також проаналізував гру футболістів київського Динамо і донецького Шахтаря.

Шахтар:

Динамо:

Раніше, Рома готова заплатити за Яремчука 10-12 мільйонів євро.

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