Мессі став найкращим футболістом року, Маліновський потрапив до ТОП-200

Вашій увазі рейтинг авторитетного порталу Sky Sports за підсумками 2020 року

Джерело - Чемпіон.

Лідер Барселони Ліонель Мессі став найкращим футболістом 2020-го року.

Про це повідомляє Sky Sports.

Аргентинський гравець випередив Роберта Левандовського і Кріштіану Роналду, які посіли друге і третє місце відповідно.

Серед українських гравців найкращим став півзахисник Аталанти Руслан Малиновський, який зайняв 111-ю позицію. Футболіст Манчестер Сіті Олександр Зінченко посів 1582 місце, вінгер Вест Гема Андрій Ярмоленко - 1721, а нападник Гента Роман Яремчук - +2671.

Портал також проаналізував гру футболістів київського Динамо і донецького Шахтаря.

Шахтар:

Динамо:

Раніше, Рома готова заплатити за Яремчука 10-12 мільйонів євро.