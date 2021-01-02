Мессі став найкращим футболістом року, Маліновський потрапив до ТОП-200

Джерело - Чемпіон.
Лідер Барселони Ліонель Мессі став найкращим футболістом 2020-го року.
Про це повідомляє Sky Sports.
Аргентинський гравець випередив Роберта Левандовського і Кріштіану Роналду, які посіли друге і третє місце відповідно.
Серед українських гравців найкращим став півзахисник Аталанти Руслан Малиновський, який зайняв 111-ю позицію. Футболіст Манчестер Сіті Олександр Зінченко посів 1582 місце, вінгер Вест Гема Андрій Ярмоленко - 1721, а нападник Гента Роман Яремчук - +2671.
Портал також проаналізував гру футболістів київського Динамо і донецького Шахтаря.
Шахтар:
Динамо:
Раніше, Рома готова заплатити за Яремчука 10-12 мільйонів євро.