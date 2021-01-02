 Рафаїлов: Ніхто з лідерів Зорі не хоче продовжувати контракт | Футбол | Champion.com.ua
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Рафаїлов: Ніхто з лідерів Зорі не хоче продовжувати контракт

Сьогодні 14:09 291 0
Колишній менеджер розповів про проблеми в луганському клубі
Рафаїлов: Ніхто з лідерів Зорі не хоче продовжувати контракт
#Рафаїлов, #Зоря

Джерело - Чемпіон.

Луганська Зоря має проблеми з нинішніми гравцями.

Про це заявив колишній генеральний директор клубу Сергій Рафаїлов.

"Знову бомба... Головні бомби попереду. Ніхто з лідерів не хоче продовжувати контракти. Цю проблему, звичайно, можна вирішити. Трьома способами. Виплатити борги і домовитися про нові умови або залишити все як є, дограти сезон, а влітку повернутися до розмови.

Можна відпустити футболістів за якісь гроші. Але все поки йде як завжди: загрози перекладу в дубль, біг по колу, відмова в поїздці на збори. Все-таки, думаю, що все вирішиться. Авторитет Скрипника сильний.

А ось інша бомба ризикує підірвати клуб. Справа Вілліана ще не закінчилося. Бразильці під жорстоким тиском перерахували гроші Зорі, але клуб ніколи не був остаточним отримувачем. Позиції бразильської агенції дуже сильні. Так що продовження буде.

А там плати, чи потрібно, щоб футболістів, штрафи, зняття очок, недопуск до єврокубків, позбавлення професійного статусу. В Європі кидал не люблять. Остання фраза для міських божевільних, яких останнім часом розвелося дуже багато ", - написав Рафаїлов.

Нагадаємо, Рафаїлов вказав на великі фінансові проблеми у Зорі.

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