Колишнього гравця та тренера Барселони ввели у штучну кому

Джерело - UA-футбол.
Видатний у минулому футболіст Барселони Еусебіо Сакрістан перебуває в лікарні Вальядоліда в тяжкому стані.
Про це повідомляє AS.
Ще в четвер 56-річного тренера ввели в штучну кому і зробили операцію на мозку. Він сильно вдарився головою, після чого в нього підскочив внутрішньочерепний тиск і виник тромб.
Поки лікарі не роблять прогнозів, що буде далі, але дякують за численні слова підтримки на адресу Еусебіо.
Він награв більше 200 матчів за Барселону в 1988-95 роках, а у 2003-08 був асистентом тренера. Уже після відставки Луїса Енріке Сакрістана також розглядали на посаду головного тренера Кулес після його успіхів з Реал Сосьєдадом.
Останнім місцем роботи тренера була Жірона, звідки він пішов у 2019 році.
Раніше, Мессі відновив тренування у загальній групі Барселони.