 Колишнього гравця та тренера Барселони ввели у штучну кому | Футбол | Champion.com.ua
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Колишнього гравця та тренера Барселони ввели у штучну кому

Сьогодні 14:25 464 0
Сакрістан сильно вдарився головою
Колишнього гравця та тренера Барселони ввели у штучну кому
#Барселона

Джерело - UA-футбол.

Видатний у минулому футболіст Барселони Еусебіо Сакрістан перебуває в лікарні Вальядоліда в тяжкому стані.

Про це повідомляє AS.

Ще в четвер 56-річного тренера ввели в штучну кому і зробили операцію на мозку. Він сильно вдарився головою, після чого в нього підскочив внутрішньочерепний тиск і виник тромб.

Поки лікарі не роблять прогнозів, що буде далі, але дякують за численні слова підтримки на адресу Еусебіо.

Він награв більше 200 матчів за Барселону в 1988-95 роках, а у 2003-08 був асистентом тренера. Уже після відставки Луїса Енріке Сакрістана також розглядали на посаду головного тренера Кулес після його успіхів з Реал Сосьєдадом.

Останнім місцем роботи тренера була Жірона, звідки він пішов у 2019 році.

Раніше, Мессі відновив тренування у загальній групі Барселони.

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