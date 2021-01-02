Колишнього гравця та тренера Барселони ввели у штучну кому

Сакрістан сильно вдарився головою

Видатний у минулому футболіст Барселони Еусебіо Сакрістан перебуває в лікарні Вальядоліда в тяжкому стані.

Про це повідомляє AS.

Ще в четвер 56-річного тренера ввели в штучну кому і зробили операцію на мозку. Він сильно вдарився головою, після чого в нього підскочив внутрішньочерепний тиск і виник тромб.

Поки лікарі не роблять прогнозів, що буде далі, але дякують за численні слова підтримки на адресу Еусебіо.

Він награв більше 200 матчів за Барселону в 1988-95 роках, а у 2003-08 був асистентом тренера. Уже після відставки Луїса Енріке Сакрістана також розглядали на посаду головного тренера Кулес після його успіхів з Реал Сосьєдадом.

Останнім місцем роботи тренера була Жірона, звідки він пішов у 2019 році.

Раніше, Мессі відновив тренування у загальній групі Барселони.