Прокуратура наклала арешт на стадіон Ювілейний у Сумах

Готуються підозри організатору торгів

За фактом продажу і купівлі стадіону Ювілейний у центрі Сум за заниженою ціною прокуратурою Сумської області зареєстровано кримінальну справу.

Про це повідомляє Сумські дебати.

Розслідування проводить слідче управління ГУНП Сумської області.

Стадіон арештований, готуються підозри організатору торгів - посадовим особам виконавчої служби, а також покупцям об’єкту.

Нагадаємо, напередодні повідомлялося, що стадіон Ювілейний у Сумах придбав інвестор із Миколаївки. Аукціон провели 30 грудня. Стартова ціна лоту складала 5 438 418 грн.

Головний стадіон Сумщини було введено в експлуатацію 20 вересня 2001 року. Загальна площа Ювілейного становить 7 540,7 м², що дозволяє вмістити 25 830 глядачів.