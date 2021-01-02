Ярмоленко став найгіршим гравцем Вест Гема у матчі проти Евертона

Джерело - Чемпіон.
За підсумками матчу 17-го туру чемпіонату Англії, в якому Вест Гем обіграв Евертон (1:0), українець Андрій Ярмоленко був найгіршим у складі молобійців.
Про це повідомляє Whoscored.
На 73-й хвилині поєдинку в складі молотобійців на полі з'явився вінгер Андрій Ярмоленко. За решту час, український футболіст не зумів відзначитися гольовим дією.
Авторитетний портал Whoscored оцінив гру Ярмоленко в 6,2 бала - це найнижча оцінка в складі Вест Гема.
Раніше повідомлялося, що Вест Гем може продати Ярмоленко заради трансферу Жіру.