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Рафаїлов: До керівництва Зорі прийшла команда ліквідаторів

Сьогодні 06:44 598 0
На думку фахівця Зорю чекає погана доля
Рафаїлов: До керівництва Зорі прийшла команда ліквідаторів
#Зоря, #Рафаїлов

Джерело - Чемпіон.

Луганській Зорі залишилося прожити не більше трьох років.

Про це заявив колишній генеральний директор клубу Сергій Рафаїлов.

"Три роки Зоря не проживе. Зараз до керівництва прийшла команда ліквідаторів. Вони двічі приводили Зорю до знищення, і двічі не дав їм це зробити Ахметов. Зараз Ахметову цей проєкт не потрібен. Тому, якщо 50 років чемпіонству (в 1972-му році Зоря перемогла в чемпіонаті СРСР - прим. ред.) Зоря в якомусь вигляді і зустріне, але до 100-річчя клубу не доживе", - зазначив Рафаїлов в Facebook. Пізніше запис став недоступним для користувачів.

Зоря була заснована в 1923-му році.

Нагадаємо, Рафаїлов вказав на великі фінансові проблеми у Зорі.

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