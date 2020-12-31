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Дентіньйо поки не вів офіційних переговорів з Корінтіансом

Сьогодні 20:10 135 0
Бразильський клуб чекає розірвання його контракту з Шахтарем
Дентіньйо поки не вів офіційних переговорів з Корінтіансом
#Дентіньйо, #Шахтар

Джерело - Sport Arena.

Півзахисник Шахтаря Дентіньйо поки не вів офіційних переговорів з Корінтіансом.

Про це повідомляє портал RadarEsportes.com.br.

Переговори між сторонами стартують після того, як бразилець офіційно припинить співпрацю з донецьким клубом.

Минулого тижня з'явилася інформація, що Дентіньйо розраховує достроково розірвати контракт з гірниками вже нинішньою зимою.

У свою чергу, генеральний директор Шахтаря Сергій Палкін в грудні заявляв, що в клубі поки не визначилися з майбутнім бразильця. Його контракт діє до листопада наступного року.

Дентіньйо - вихованець Корінтіанса, за першу команду якого провів 76 матчів і забив 15 голів.

У нинішньому сезоні Дентіньйо забив голи у восьми матчах Шахтаря у всіх турнірах. 

Раніше, Шахтар назвав найкращого гравця року.

Нагадаємо, Шахтар зіграє з лідером чемпіонату Словаччини.

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