 Кандидат в президенти Барселони: Куман заслуговує на довіру | Футбол | Champion.com.ua
Мій профіль
Ломаченко назвав бажаного суперника на наступний бій
Сьогодні 16:10 1731
Маліновський може повернутися до чемпіонату Бельгії
Сьогодні 15:40 1105
Ломаченко: Лопес потужно б'є, але це не ті удари, які можуть знести
Сьогодні 14:54 982
З Днем Народження сер Алекс Фергюсон!
Сьогодні 11:42 2670
Віцепрезидент Інтернасьйонала: Ми не просунулися у переговорах щодо Тайсону
Сьогодні 10:25 316
Російська біатлоністка дискваліфікована на 4 роки за допінг
Сьогодні 10:09 1886
Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року
Сьогодні 10:09 4225
Миколенко: Луческу сказав, що ми на першому місці розслабили булки
Сьогодні 07:18 684
Визначився склад збірної України на перші етапи Кубка IBU
Вчора 22:42 777
Трубін – у збірній відкриттів Ліги чемпіонів
Вчора 22:25 650
Блоги
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
18:40 Футбол Захисник Ліверпуля вибув на три тижні через травму 3
18:26 Футбол Кандидат у президенти Барселони: Куман заслуговує на довіру 162
18:10 Бокс Повєткін: Із задоволенням ще раз би вийшов на ринг проти Кличка 382
18:00 Блог Гол Маліновського визнали одним з найкращих в Серії А 768
17:55 Футбол Ліверпуль не підписуватиме Шкріньяра 209
17:40 Футбол Арсенал хоче підписати Забітцера 265
17:24 Футбол Визначено найкращого гравця Динамо 2020 року 367
17:09 Бокс Іока нокаутував Танаку і зберіг чемпіонський пояс 621
16:55 Блог Стало відомо ім'я автора найкращого гола Шахтаря 2020 року 148
16:54 Футбол Реал Сосьєдад переграв Атлетік у 16 турі Ла-Ліги 403
16:39 Футбол Інтер узгодив умови особистого контракту з Гомесом 625
16:36 Блог Динамівський 2020-й рік за 120 секунд 160
16:25 Футбол Четін може залишити Верону 472
16:10 Бокс Ломаченко назвав бажаного суперника на наступний бій 1731
15:55 Футбол Кінаш може перейти до тернопільської Ниви 659
15:40 Футбол Маліновський може повернутися до чемпіонату Бельгії 1105
15:25 Баскетбол Леброн Джеймс встановив унікальний рекорд в історії НБА 780
15:10 Футбол Суарес повторив рекорд Фалькао 843
14:54 Бокс Ломаченко: Лопес потужно б'є, але це не ті удари, які можуть знести 982
14:39 Футбол Наїнгголан повернувся до Кальярі 760
14:25 Футбол Кандидат у президенти Барселони: Мессі любить каталонський клуб 1214
14:09 Футбол Колос підписав угоду з аматорським клубом 1110
13:51 Футбол Атлетіко знайшов заміну Дієго Кості 1156
13:33 Футбол Кавані не хоче залишати Манчестер Юнайтед 1184
13:15 Футбол Президент аматорського клубу став новим власником стадіону Ювілейний в Сумах 1332

Кандидат у президенти Барселони: Куман заслуговує на довіру

Сьогодні 18:26 162 0
Лапорта високо оцінив значимість тренера
Кандидат у президенти Барселони: Куман заслуговує на довіру
#Лапорта, #Куман

Джерело - Marca.

Кандидат в президенти Барселони Жоан Лапорта високо оцінює роботу головного тренера синьо-гранатових Рональда Кумана.

Про це заявив сам менеджер.

"Куман - великий гравець Барселони та заслуговує певної міри довіри. Цей ступінь буде визначатися в залежності від результатів і гри. Такий закон футболу.

Я закликаю Кумана взяти на себе ініціативу і направляти футболістів в потрібному напрямку, адже у футболі може трапитися все", - сказав Лапорта.

Нагадаємо, Барселона не змогла здолати Ейбар у 16 турі Ла-Ліги.

Коментарі ()