Кандидат в президенти Барселони Жоан Лапорта високо оцінює роботу головного тренера синьо-гранатових Рональда Кумана.

Про це заявив сам менеджер.

"Куман - великий гравець Барселони та заслуговує певної міри довіри. Цей ступінь буде визначатися в залежності від результатів і гри. Такий закон футболу.

Я закликаю Кумана взяти на себе ініціативу і направляти футболістів в потрібному напрямку, адже у футболі може трапитися все", - сказав Лапорта.