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Наїнгголан повернувся до Кальярі

Сьогодні 14:39 365 0
Бельгієць буде виступати за червоно-чорних до кінця сезону
Наїнгголан повернувся до Кальярі
#Наїнгголан, #Інтер

Джерело - Чемпіон.

Півзахисник Інтера Раджа Наїнгголан проведе другу частину сезону в Кальярі.

Про це повідомляє пресслужба Кальярі.

Бельгієць буде виступати за червоно-чорних на правах оренди до кінця сезону.

Варто відзначити, що Наінгголан вже виступав за Кальярі в 2019 році на правах оренди. Чинний контракт футболіста з Інтером закінчується влітку 2022 року.

У цьому сезоні півзахисник провів п'ять матчів в чемпіонаті Італії, в яких не відзначився результативними діями. 

Раніше, Інтер планує підписати Орігі.

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