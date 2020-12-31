Наїнгголан повернувся до Кальярі

Джерело - Чемпіон.
Півзахисник Інтера Раджа Наїнгголан проведе другу частину сезону в Кальярі.
Про це повідомляє пресслужба Кальярі.
Бельгієць буде виступати за червоно-чорних на правах оренди до кінця сезону.
#NAINGGOLAN IS #B4CKHOME 🔴🔵— Cagliari Calcio (@CagliariCalcio) December 31, 2020
➡️ https://t.co/8y2O7ru3ph#forzaCasteddu pic.twitter.com/LG0gGwXoBI
Варто відзначити, що Наінгголан вже виступав за Кальярі в 2019 році на правах оренди. Чинний контракт футболіста з Інтером закінчується влітку 2022 року.
У цьому сезоні півзахисник провів п'ять матчів в чемпіонаті Італії, в яких не відзначився результативними діями.
Раніше, Інтер планує підписати Орігі.