Найкращим варіантом для форварда Ліонеля Мессі буде залишитися у каталонській Барселоні.

Про це заявив кандидат в президенти Барселони Агусті Бенедіто.

"Ми повинні мати франчайзингового гравця у зв'язку з тим, як працює ця сфера. Іноді гравець із найвищою зарплатою є найдешевшим варіантом. У команді має бути такий гравець. Вкорочення рахунків заробітної платні завжди буде мати виняток - франчайзинговий гравець.

Мессі - гравець, який провів в клубі більше 20 років. Він любить Барселону. Я не бачу нікого іншого, схожого на нього.

Я дуже песимістично налаштований щодо майбутнього Мессі в клубі. Мені б хотілося, щоб він сказав в недавньому інтерв'ю, що він буде радий залишитися, але Лео цього не сказав. Подивимося. Найкращим варіантом для нього буде залишитися", - сказав Бенедіто.