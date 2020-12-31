Ліверпуль знайшов центрального захисника в Торіно

Джерело - ua-football.com.
Бразильський 23-річний центрбек італійського Торіно Глейсон Бремер має можливість перейти в якийсь із клубів АПЛ.
Про це повідомляє Corriere Granata.
23-річним гравцем влітку цікавилися Евертон і Фулхгем, але найактивніше і без посередників контактує Ліверпуль.
Мерсисайдцям потрібен новий гравець у зв'язку з травмами Вірджила ван Дейка, Джо Гомеса і Жоеля Матіпа.
Контракт Бремера з Торіно розрахований до червня 2023 року. Трансфермаркт оцінює його ринкову вартість в 6 млн євро.
Раніше, Ліверпуль не зміг переграти Ньюкасл у 16 турі АПЛ.