Маріка: У Шахтарі була золота жила, але з Німеччиною це не порівняти

Колишній форвард Шахтаря Чипріан Маріка найбільшу заробітну плату отримував у Шальке.

Про це заявив сам ексгравець гірників.

"Найбільше грошей я заробив в Шальке, тому що я переходив туди вільним агентом. Максимальна зарплата у мене була 2,5 мільйони в рік. В Шахтарі була золота жила, але з Німеччиною це не порівняти. Але з точки зору гри найкращим етапом у моїй кар'єрі був Шахтар.

Манчестер Сіті тоді запропонував мені хороший контракт, їхня пропозиція була краще, ніж те, що давав Штутгарт, в тому числі і для Шахтаря. Але я попросив президент Шахтаря Ріната Ахметова, щоб мене відпустили в Німеччину. Адже Штутгарт тоді був чемпіоном, він виграв титул. Манчестер Сіті тоді ще не був тією командою, яку ми знаємо сьогодні. Я ухвалив гарне рішення, але було б краще залишитися з Мірчею Луческу в Шахтарі", - зазначив Маріка.