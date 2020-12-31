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Маріка: У Шахтарі була золота жила, але з Німеччиною це не порівняти

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Маріка: У Шахтарі була золота жила, але з Німеччиною це не порівняти
#Маріка, #Шахтар

Джерело - Gazeta Sporturilor.

Колишній форвард Шахтаря Чипріан Маріка найбільшу заробітну плату отримував у Шальке.

Про це заявив сам ексгравець гірників.

"Найбільше грошей я заробив в Шальке, тому що я переходив туди вільним агентом. Максимальна зарплата у мене була 2,5 мільйони в рік. В Шахтарі була золота жила, але з Німеччиною це не порівняти. Але з точки зору гри найкращим етапом у моїй кар'єрі був Шахтар.

Манчестер Сіті тоді запропонував мені хороший контракт, їхня пропозиція була краще, ніж те, що давав Штутгарт, в тому числі і для Шахтаря. Але я попросив президент Шахтаря Ріната Ахметова, щоб мене відпустили в Німеччину. Адже Штутгарт тоді був чемпіоном, він виграв титул. Манчестер Сіті тоді ще не був тією командою, яку ми знаємо сьогодні. Я ухвалив гарне рішення, але було б краще залишитися з Мірчею Луческу в Шахтарі", - зазначив Маріка.

Раніше, Шахтар назвав найкращого гравця року.

Нагадаємо, Шахтар зіграє з лідером чемпіонату Словаччини.

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