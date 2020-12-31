Віцепрезидент Інтернасьйонала: Ми не просунулися у переговорах щодо Тайсону

Інтернасьйонал не добився прогресу в переговорах з Тайсоном, який виступає за донецький Шахтар.

Про це заявив новий віцепрезидент бразильського клубу Патрісіо Геррманн.

"Тайсон - важливий футболіст. У нього закінчується контракт з Шахтарем в середині наступного року. Ми провели кілька зустрічі з ним, так як потрібно було зрозуміти, чого він хоче.

Зараз тільки початок переговорного процесу. Нічого з того часу не змінилося, ніякого прогресу з приводу Тайсона", - сказав Геррманн.