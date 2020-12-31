Мірча Луческу прийшов до київського Динамо задля перемоги в УПЛ.

Про це заявив захисник киян Віталій Миколенко.

"Коли пішли на перерву збірної на першому місці УПЛ, то Луческу сказав, мовляв, ви звикли до другого місця, а тепер ви перші в таблиці і булки розслабили. А я прийшов не для того, щоб друге зайняти".

Тільки перше. Він прийшов сюди вигравати, йому 75 років. Від нього енергетика сильна дуже", - зазначив Миколенко.