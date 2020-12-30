Матч Тоттенгем - Фулгем відмінили через спалах коронавірусу

Матч Тоттенгем - Фулгем перенесли

Матч 16 туру англійської Прем'єр-ліги Тоттенгем - Фулгем, запланований на сьогодні, 30 грудня, скасовано через спалах коронавірусу у команді гостей.

Про це повідомляє пресслужба лондонського клубу.

Зустріч буде призначена на іншу дату. Раніше стало відомо, тренер Фулхема відправлений на самоізоляцію через коронавірус у сім'ї.

Представники клубів напередодні вели переговори з керівництвом ліги про можливе перенесення зустрічі.

Нещодавно через спалах захворювання перенесли матч між Евертоном і Манчестер Сіті.

Нагадаємо, АПЛ можуть зупинити на два тижні.