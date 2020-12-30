Матч Тоттенгем - Фулгем відмінили через спалах коронавірусу

Джерело - football.ua.
Матч 16 туру англійської Прем'єр-ліги Тоттенгем - Фулгем, запланований на сьогодні, 30 грудня, скасовано через спалах коронавірусу у команді гостей.
Про це повідомляє пресслужба лондонського клубу.
Зустріч буде призначена на іншу дату. Раніше стало відомо, тренер Фулхема відправлений на самоізоляцію через коронавірус у сім'ї.
Представники клубів напередодні вели переговори з керівництвом ліги про можливе перенесення зустрічі.
Нещодавно через спалах захворювання перенесли матч між Евертоном і Манчестер Сіті.
Нагадаємо, АПЛ можуть зупинити на два тижні.